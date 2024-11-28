Dövizciler yalanladı: Olmayan sahte parayı konuşuyoruz

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren, piyasadaki sahte dolar iddialarına ilişkin, “Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz” dedi.

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren(ortada). Fotoğraf: BloombergHT

Piyasada sahte dolar dolaştığı ve bankaların döviz banknot kabul etmediğine ilişkin TÜYEMDER Başkanı Şeren şunları söyledi:

* Son dönemde kamuoyunda oluşan ‘sahte dolar’ iddiaları büyük ölçüde abartılıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir şekilde algı ve dezenformasyon yapılmakta ve halkımız arasında panik havası oluşturmak istenmektedir. Sahte para konusunda somut deliller yerine söylentilere dayanan bir panik havası yaratılmaktadır.

* Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde de sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu olan sahte paralara rastlanmamıştır.

‘Sadece bu iki paraya ulaşabildik’

* Bir haftadır yaptığımız çalışmada tüm Türkiye’de elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bunun dışında bir paraya rastlamadık. Türkiye’deki tüm illerdeki döviz bürolarına mesaj attım, lütfen elinizde sahte para varsa bizimle paylaşın dedim. Sadece bu iki paraya ulaşabildik, bunlar da makinelerimizden geçmemektedir.

‘Tamamen asılsız’

* Basında ve sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada 600 milyon dolar veya 1 milyar sahte parayı bin dolar dahi yoktur. Bu asılsız haberleri yapan kişiler, konuştukları rakamın hacmini algılayamamaktadır.

* TÜYEMDER üyesi döviz büroları ve diğer yetkili müesseseler gerekli teknoloji ve uzmanlığa sahiptir. Bu tür paraların döviz bürosu gişelerimizden geçmesi mümkün değildir.

* Yetkisiz işlem yapan kaçak işletmeler, kuyumcular ve para transfer merkezleri sahte para riskini artırmaktadır.

Vatandaşlara uyarı

* Vatandaşlarımıza bir kez daha buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Kuyumcu, para transfer merkezi ve ödeme merkezlerindeki cihazlar ve personeller nitelikli olmaması sebebiyle sahte paralar ancak buralardan halkımıza verilebilir.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı bir şekilde denetlemeli ve caydırıcı cezalar uygulamalıdır.

* Bankalar, yetkili müesseseler tarafından gerçek olduğu teyit edilen eski basım beyaz dolarları kabul etmelidir. Ne yazık ki hiçbir banka şu anda elimizdeki gerçek olan bu dolarları almıyor.

* Yetkili müesseseler, doğruluğundan emin oldukları banknotların bankalarca kabul edilmesi durumunda herhangi bir sorun yaşandığında bu paraları geri alma taahhüdünde bulunmasına rağmen bu paralar bizden alınmıyor.

‘Sistemi esas tıkayan bu’

* Aynı şekilde bu paraları müşterilere verdiğimiz zaman bankalar kabul etmediği için müşteriler bize iade ediyor. Sistemi esas tıkayan budur. Bu noktada Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası’na (MB) büyük görev düşmektedir. Eski basım dolarların MB ve bankalar tarafından kabul edilmesi piyasadaki bu sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır.

* Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz. Kapalı Çarşı bir adım ötede, ben bir haftadır şu iki paraya ulaştım sadece. Bunlar da makinelerden geçmiyor ve ele alındığı zaman sahte olduğu hemen anlaşılabilir.

* Hem makineden geçecek hem yetkili müesseselerin personellerinden geçecek bir sahte para basılmadı arkadaşlar. Tamamı yalan ve asılsız.

Ne olmuştu?

Dün yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurmuştu.

Bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asmıştı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte “Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır” denmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları araştırmak amacıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlattı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Merkez Bankası (MB) da sahte döviz banknotları iddialarına ilişkin ‘hassasiyetle çalıştıklarını’ bildirmişti.