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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da polis taksilere ’12 kural’ broşürü dağıttı: Seyahat talebini karşılayın

İstanbul’da polis ekipleri, taksi denetimlerinde sürücülere ve müşterilere İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ’12 kural’ broşürlerini dağıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde kurulan kontrol noktasında, taksileri tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi.


İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Fransızca dillerinde de hazırlanan “Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız”, “Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız”, “Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz”, “Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz” gibi ifadelerin yer aldığı görsellerle farkındalık, caydırıcılık ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler ‘yakın mesafe’ diye yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 10’uncu kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisiyse bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla iki gün önce reddedilmişti.

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