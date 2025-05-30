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İstanbul'da 4,5 milyar liralık sahte dövize el konuldu: Beş yabancı gözaltında

İstanbul’da jandarma operasyonlarında yaklaşık 4,5 milyar liralık sahte döviz bulundu. Sahte paralara el konulurken, beş yabancı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: @AliYerlikaya / X

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın X’teki açıklamasına göre jandarma dün kentte ‘parada sahtecilik’ suçlarına karşı operasyonlar düzenledi.


Operasyonlarda bulunan yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ve sahte döviz imalatında kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.

Bir matbaanın da sahte para üretiminde kullanıldığı ortaya çıktı.

Operasyonlarda beş yabancı uyruklu şüpheli de gözaltına alındı.

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