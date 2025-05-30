İstanbul'da 4,5 milyar liralık sahte dövize el konuldu: Beş yabancı gözaltında

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, Kınık ailesinin karar öncesi kendisi adına PTT’ye para yatırdığını açıkladı ve ekledi: “Benim oğlumun yaşam hakkı satılık değil.”