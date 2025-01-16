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İstanbul'da 33 bin litre kaçak içkiye el konuldu: Şüpheli dokuz kişiden üçü serbest

İstanbul’da 32 bin 862 litre kaçak içkiye ele konulan operasyonda dokuz şüpheli yakalandı. Üç kişi serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen polis, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz’da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.


Operasyonlarda dokuz şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içkiyle damıtma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerden üçü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken altısının işlemleri sürüyor.

AA’nın aktardığına göre şüpheliler, Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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