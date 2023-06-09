İstanbul’da 100’lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, banknotlar halinde hazırlanan sahte 1 milyar dolar ele geçirilirken altı kişi yakalandı.

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İl jandarma komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin Kağıthane’deki bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıklarını, buraya yüklü miktarda kargo kolisi ve kasaların taşındığını belirledi.

Adresi basan ekipler, paraları imal eden ve nakledecek olan İsveç vatandaşları D.B.S.B., N.J.W. ve N.O.F. ile Britanya vatandaşı J.W., Gana vatandaşı A.K.K. ve Türk vatandaşı A.Ö.’yü suçüstü yakaladı.

Depodaki aramada, Afrika ülkelerine gitmek üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş 100’lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Şişli’de kiraladıkları lüks villaları da arayan ekipler, burada bulunan miktarı açıklanmayan para ve ziynet eşyasına el koydu.

AA’nın aktardığına göre gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonun ‘Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonu’ olduğu bildirildi.