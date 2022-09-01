Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 71,5 zam


İstanbul Üniversitesi, öğrenci yemeklerine yüzde 71,5 oranında zam getirdi.

Fotoğraf: DHA

Kararı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı duyurdu.


Okulda, öğrencilere kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği veriliyor. Önceden, her bir öğün 3,5 TL’ydi. Zamla beraber bir öğünün fiyatı 6 TL’ye yükseldi. Böylelikle fiyatlara yüzde 71,5 zam gelmiş oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Öğrenci yemeklerine zam kararının alındığı toplantıda personel yemeğine de çeşitli oranlarda zam geldi. Ancak, ilgili metinde zammın 8 Ağustos’tan itibaren yani toplantıdan üç gün önceden geçerli olacağı yazıyor.

Personel yemeğine yapılan zammın duyurulduğu belge

İstanbul Üniversitesi, 2019’un sonunda da yemekhaneye zam yapmıştı. Öğrenciler, bu karara tepki göstermiş ve protesto düzenlemişti. Üniversite yönetimi, protestolardan sonra geri adım atmıştı.

Koç Üniversitesi, öğrencileri yurtsuz bıraktı: Okula yakın evler 10 bin liradan başlıyor

Koç öğrencileri tepkili: Üçüncü ve dördüncü sınıflara yurt sağlanmayacağı açıklandı

Doğuş Üniversitesi’nde öğrencilere sözleşme dayatması

İTÜ yurtlarında öğrencilere kitap koyacak yer kalmadı: Tıka basa yatak doldurdular

Doğuş Üniversitesi’nden zammı protesto eden öğrencilere soruşturma

Protestolar sonrası: Beykent ve Doğuş üniversiteleri kayıt yenileme ücretini indirdi

SON HABERLER