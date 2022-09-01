İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 71,5 zam

İstanbul Üniversitesi, öğrenci yemeklerine yüzde 71,5 oranında zam getirdi.

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Kararı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı duyurdu.

Okulda, öğrencilere kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği veriliyor. Önceden, her bir öğün 3,5 TL’ydi. Zamla beraber bir öğünün fiyatı 6 TL’ye yükseldi. Böylelikle fiyatlara yüzde 71,5 zam gelmiş oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Öğrenci yemeklerine zam kararının alındığı toplantıda personel yemeğine de çeşitli oranlarda zam geldi. Ancak, ilgili metinde zammın 8 Ağustos’tan itibaren yani toplantıdan üç gün önceden geçerli olacağı yazıyor.

Personel yemeğine yapılan zammın duyurulduğu belge

İstanbul Üniversitesi, 2019’un sonunda da yemekhaneye zam yapmıştı. Öğrenciler, bu karara tepki göstermiş ve protesto düzenlemişti. Üniversite yönetimi, protestolardan sonra geri adım atmıştı.