İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği, gece ve sabah saatlerinde kentteki sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece seyredeceğini duyurarak buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Fotoğraf: İBB

Valiliğin duyurusuna göre kentteki kar yağışının şiddeti gece saatlerinden itibaren azalacak.

Yağışın sabahtan itibaren kesilmesi bekleniyor.

Öte yandan gece ve sabah saatlerinde sıcaklık eksi 3 ila eksi 6 dolaylarında seyredecek.

Valiliğin açıklamasında “Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Okullarda eğitim devam edecek

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Şubat’ta kentte okulların tatil olmadığını açıkladı.

Vali X hesabındaki paylaşımında şunları söyledi:

“Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz.”