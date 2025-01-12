İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorile 'Zeytin' ismi verildi

İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru gorile, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya çalışmasıyla ‘Zeytin’ ismi verildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Havalimanı’nda 22 Aralık’ta Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusunun Polonezköy’de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Nesli tükenmek üzere olan ‘gorilla gorilla’ cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.

Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.

Odasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1’inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu yavru gorille ilgili şunları söyledi:

“İlk geldiği gün ağırlığı 9 kilo 400 gramdı, şu an itibarıyla 10 kilo 400 grama ulaştı. Boyuysa 62 santimetreden 65,5 santimetreye uzadı.

Binlerce isim önerisi geldi, vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum.

Belirlenen isimler öncelikli olarak dörde indirildi, dört isim ön plana çıktı. Zeytin ismi ön plana çıktı.

Şunu diyoruz artık, Zeytin ülkemize hoş geldin. Bundan sonra yavru gorilimizin adı Zeytin olmuştur.”