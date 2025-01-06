Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık, İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru gorile isim arıyor

İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru gorile, Tarım ve Orman Bakanlığı isim aradığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın X’te kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:


“Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz.”

Ayrıca goril yavrusunun yeni fotoğrafı da paylaşıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye’den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilite edilen yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

İstanbul’da takibe alınan yükten nesli tükenmekte olan ‘goril yavrusu’ çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir kişinin valizinden 17 timsah, 10 varan çıktı

Bir evden timsah ve kartal dahil beş yabani hayvan çıktı

Arabasından kanguru ve alpakalar dahil 42 cins hayvan çıkan kişi tutuklandı

Sınır kapısında kanguru ve alpakalar dahil 42 cins hayvan ele geçirildi

Kaçakçılıktan yakalanan müze küratörü profesör adli kontrolle serbest

İstanbul’da evinde timsah besleyen kişi yakalandı

SON HABERLER

Ahmet Özer AYM’ye başvurdu

Tutuklanıp yerine ‘kayyım’ atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.