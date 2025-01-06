Bakanlık, İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru gorile isim arıyor

İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru gorile, Tarım ve Orman Bakanlığı isim aradığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın X’te kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz.”

Ayrıca goril yavrusunun yeni fotoğrafı da paylaşıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye’den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilite edilen yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.