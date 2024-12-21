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Yaramazlara biraz batar!

Bir evden timsah ve kartal dahil beş yabani hayvan çıktı: Timsah battaniyeye sarılıp götürüldü

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bir evde canlı timsah, kartal ve anakonda dahil beş canlı hayvanla dört hayvan tahniti bulundu. Ekipler timsahı battaniyeye sarıp götürdü.

Fotoğraflar: AA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz’daki bir adreste Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan yabani hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Evdeki aramada canlı vaziyette bulunan hayvanlar şöyle:

  • Bir kaya kartalı
  • Bir Nil timsahı
  • İki cennet papağanı
  • Bir anakonda

İçi doldurulmuş halde bulunan hayvanlarsa şöyle:

  • Bir boa yılanı
  • Bir taçlı turna
  • Bir dağ keçisi
  • Bir Nil timsahı

Aramalarda ayrıca bir ayı postuyla avlanarak öldürülmüş Afrika mandasına da el konuldu. Kimliği tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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