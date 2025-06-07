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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon liralık yasadışı ilaca el konuldu

İstanbul Havalimanı’nda bakanlık onayı bulunmayan, faturasız ve soğuk zincire tabi olan kanser, kansızlık, kemik erimesi ve kök hücre tedavilerinde kullanılan 12 milyon liralık ilaca el konuldu.

Fotoğraflar: AA

27 Mayıs’ta yurt dışına çıkmak için havalimanına gelen beş kişiye ait yedi valizde arandı. Valizlerden kanser, kansızlık, kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan şunlar çıktı:


  • 134 kutu ilaç
  • 167 çözelti
  • 36 enjeksiyonluk ilaç
  • 900 kapsüllük ilaç
  • 7 bin 200 cam ampul ilaç 
  • Çok sayıda ilaç kutusu

Bazı ilaçların faturasız oldukları ve Sağlık Bakanlığı onayı bulunmadığı, bazılarınınsa hastane kullanımı dışında ruhsatsız kabul edilen grupta yer aldığı, büyük kısmının da soğuk zincir grubunda olduğu belirlendi. El konulan ilaçların piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira.

Polis, ilaçları yurt dışına çıkarmaya çalışan R.E, H.B, A.E, X.W. ve M.H’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden üçü, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. İkisi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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