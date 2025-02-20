Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli kar yağışı beklenen İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı verdi.

Fotoğraf: AA

Sarı kodla uyarılan iller:

İstanbul

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Muş

Bingöl

Elazığ

Van

Siirt

Bitlis

Batman

Diyarbakır

Hakkari

Şırnak

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.