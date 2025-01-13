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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Birçok sefer iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri’yle (BUDO) Çanakkale’de Gökçeada ve Bozcaada’ya planlanan birçok sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Bursa ve Çanakkale dahil 13 ilde sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı.


İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

  • 8.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO’da iptal edilen seferlese şunlar:

  • 07.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
  • 09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
  • 10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
  • 11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
  • 12.55: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Çanakkale Boğazı’yla Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ da Gökçeada ve Bozcaada’ya plananlanan bazı feribot seferlerinin iptal ediliğini duyurdu.

İptal edilen sefer saatleri şöyle:

  • Kabatepe’den: 09.00, 15.00 ve 19.00
  • Gökçeada’dan: 07.00, 13.00 ve 17.00
  • Bozcaada’dan: 07.00, 10.00 ve 14.00
  • Geyikli’den: 08.00, 11.00 ve 15.00
  • Narlı’dan: 08.00 ve 16.15
  • Marmara’dan 11.30 ve 17.30

İstanbul ve İzmir dahil 13 ile sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

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