İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Birçok sefer iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri’yle (BUDO) Çanakkale’de Gökçeada ve Bozcaada’ya planlanan birçok sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Bursa ve Çanakkale dahil 13 ilde sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı.
İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:
- 8.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO’da iptal edilen seferlese şunlar:
- 07.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
- 11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
- 12.55: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Çanakkale Boğazı’yla Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ da Gökçeada ve Bozcaada’ya plananlanan bazı feribot seferlerinin iptal ediliğini duyurdu.
İptal edilen sefer saatleri şöyle:
- Kabatepe’den: 09.00, 15.00 ve 19.00
- Gökçeada’dan: 07.00, 13.00 ve 17.00
- Bozcaada’dan: 07.00, 10.00 ve 14.00
- Geyikli’den: 08.00, 11.00 ve 15.00
- Narlı’dan: 08.00 ve 16.15
- Marmara’dan 11.30 ve 17.30