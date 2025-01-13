İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Birçok sefer iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri’yle (BUDO) Çanakkale’de Gökçeada ve Bozcaada’ya planlanan birçok sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Bursa ve Çanakkale dahil 13 ilde sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı.

İDO’nun açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

8.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO’da iptal edilen seferlese şunlar:

07.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30: Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55: Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Çanakkale Boğazı’yla Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ da Gökçeada ve Bozcaada’ya plananlanan bazı feribot seferlerinin iptal ediliğini duyurdu.

İptal edilen sefer saatleri şöyle: