İstanbul ve İzmir dahil 13 ile sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul ve İzmir dahil 13 ile sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.

İstanbul’da yağışlı hava… Fotoğraf: AA

MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Aydın

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne (karla karışık yağmur)

İstanbul

İzmir

Kırklareli (karla karışık yağmur)

Kocaeli

Manisa

Muğla

Tekirdağ (karla karışık yağmur)

Yalova

Fotoğraf: MGM

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.