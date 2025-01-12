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Yaramazlara biraz batar!

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi’nde fırtına beklendiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre Marmara Denizi’nde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek.


Fırtınanın salı akşam saatlerinde dinmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar olabileceğini bildirdi.

Valilik, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

MGM’nin rüzgar hızı sınıflandırması şöyle:

  • Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
  • Fırtına: 17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
  • Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
  • Tam Fırtına: 24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

Yarından itibaren bir hafta yağış var

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