Yarından itibaren bir hafta yağış var

Yarın sabahtan itibaren bir hafta boyunca yağış var.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre Türkiye, Balkanlar üzerinden gelecek yağış sisinin etkisine giriyor.

Yağışlar tüm yurtta yağmur ve sağanak şeklinde olacak. İlk yağış cumartesi sabahtan itibaren Marmara’da görülecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle pazardan itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerine düşecek.

Marmara, Ege ve Antalya’da kuvvetli yağış bekleniyor, ancak bu yağışların ekstrem durumlara neden olmayacağı tahmin ediliyor.

Kar beklenen bölgelerse sadece Sivas’ın doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinin yüksek kesimleri. Ayrıca Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de pazar ve pazartesi kar ihtimali mevcut.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara’da sıcaklıklar salı itibarıyla mevsim normallerinde seyredecek. Şehirde yağışlar pazardan itibaren başlayacak.

İstanbul’da ise cumartesi, pazar ve pazartesi kuvvetli sağanak bekleniyor. Bununla beraber kar ihtimali yok. Sıcaklıklar gündüz 8-10 derece civarında seyredecek.

İzmir de sağanak yağışlı. Sıcaklıklar hafta boyu 17-18 civarında mevsim normallerinin üzerinde olacak.