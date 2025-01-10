İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) açıklamasına göre hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bugün sıcaklık öğlen 16 dereceye kadar yükselip akşam 12 dereceye kadar düşecek.

Yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış ve zaman zaman ani sıcaklık düşüşü bekleniyor.

Yağışın pazar da sürmesi öngörülürken pazartesi, salı, çarşamba ve perşembeyse hafif şekilde etkili olması tahmin ediliyor.