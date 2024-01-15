İsrailli futbolcu Jehezkel: Savaşın bitmesini istediğim için gösterdim

Trabzonspor’a attığı golden sonraki sevinci nedeniyle gözaltına alınan Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, kimseyi provoke etmek için değil savaşın bitmesi için o işareti gösterdiğini söyledi.

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Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda Hamas’ın İsrail’e saldırdığı 7 Ekim 2023’e dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması tepki çekmiş, Antalyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Antalya başsavcılığı da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle soruşturma başlatmış, Jehezkel dün gece gözaltına alınmıştı.

İsrailli futbolcu tercüman aracılığıyla ifade verdi.

DHA‘da yer alan habere göre Jehezkel ifadesinde, o hareketi kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için yapmadığını savundu:

“Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze’de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı.”

Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.