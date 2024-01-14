İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

Antalyaspor’un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bıraktığı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.

Antalya başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.

Sözleşmesi de feshedilecek

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel’in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel’in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda İsrail-Hamas savaşının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekmişti.

Futbolseverler, Jehezkel’in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail’e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunurken, Antalyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

TFF de oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.