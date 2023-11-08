İsrail çatışmalara ilk kez ‘insani ara’ verdi

İsrail ordusu, savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk defa çatışmalara ‘insani ara’ verdi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Saldırıda 240’ın üzerinde kişi rehin alınmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki hafta “Bir duraklamaya ihtiyacımız var. Bir duraklama esirleri dışarı çıkaracak zamanı sağlayabilir“ demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ysa rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkese yanaşmayacaklarını vurgulamıştı.

BBC’nin haberine göre İsrail ordusu ilk kez Gazze şehrinin merkezindeki üç büyük bölgede yaşayanların su ve gıda alabilmesi için çatışmalara dört saatlik insani ara verildiğini duyurdu.

Ancak bölgedeki insanlar su ve gıda yokluğundan şikayetçi. Aynı zamanda binlerce insan, Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze Vadisi’nin güneyine doğru yaya olarak kaçmaya devam ediyor.