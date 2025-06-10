İsrail büyükelçisi: Ülkemizdeki Patriot füzeleri Ukrayna'ya gönderildi

İsrail Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ABD’nin İsrail’e 1990’ların başında verdiği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya transfer edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: İsrail Savunma Bakanlığı

Brodsky, iletişim uzmanı Marichka Dovbenko’nun YouTube kanalında İsrail’in Ukrayna’ya askeri yardımlarına dair konuştu.

Birinci Körfez Savaşı’nda İsrail’in ABD’den aldığı Patriot hava savunma sistemlerine değinen Brodsky şunları söyledi:

“Bu arada, bu sistemler şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Bunlar 1990’ların başında İsrail’de hizmet veren sistemlerdi ve daha sonra bunları, Ukrayna’ya devretmeyi kabul ettik.”

Büyükelçi İsrail’in Ukrayna’ya askeri olarak yardım etmediği iddialarına karşı Patriot sistemlerinin bu ülkeye transfer edildiğini belirterek “İsrail, askeri anlamda da yardımda bulundu” dedi.

İsrail basını, ocakta İsrail Hava Kuvvetleri’nin Nisan 2024’te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını yazmıştı.