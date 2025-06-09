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Yaramazlara biraz batar!

Rusya ile Ukrayna 25 yaş altındaki savaş esirlerini takas etti

İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esir takasının ilk aşaması yapıldı.

Fotoğraf: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar uyarınca 25 yaş altı ilk Rus esir askerlerinin Ukrayna’dan iade edildiğini duyurdu.


Esir askerlerin karşılığında yaklaşık aynı sayıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir asker Kiev’e verildi. Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldığı belirtildi.

Bakanlık, esir takasında yer alan asker sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Zelenski’den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram hesabından, İstanbul’da varılan anlaşmaya göre Rusya’yla esir takasının yapıldığını duyurdu.

Zelenskiy, esir takası sonucu Ukraynalı askerlerin evlerine geri getirildiğini belirterek “Takas bugün başladı ve önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek” dedi.

2 Haziran’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’daki müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır yaralı ve hasta askerlerle 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşılmıştı.

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