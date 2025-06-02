Ruslar duyurdu: Ukrayna'yla yeni takas anlaşması

Anadolu Ajansı (AA), Rus kaynaklarının Ukrayna’yla tüm ağır hasta ve 25 yaş altı rehinelerin takasında anlaştıklarını duyurdu.

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Şubat 2022’den beri savaşta olan Rusya ve Ukrayna en son Mayıs 2025’te İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüşmüş ve ‘büyük esir takası’nda (1000’e karşılık 1000) anlaşmıştı. Taraflar takasın 25 Mayıs’ta tamamlandığını duyurmuştu.

İki ülkenin heyetleri bugün İstanbul’da yine bir araya geldi.

Rus heyetinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy, dışişleri bakan yardımcısı Mihail Galuzin, savunma bakan yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer aldı.

Ukrayna heyetindeyse savunma bakanı Rüstem Umerov, dışişleri bakan yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve dış istihbarat servisi vaşkan yardımcısı Oleh Luhovskyi hazır bulundu.

AA’ya konuşan Rus kaynakları, Ukrayna’yla tüm ağır hasta ve 25 yaş altındaki rehinelerin takası konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Ukrayna ‘Ukraynalı çocuklar listesi’ni teslim etmiş

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’sa Rusya’ya iade için Ukraynalı çocukların adlarının yazılı olduğu bir liste teslim edildiğini duyurmuş ve şöyle demişti:

“Ukraynalı çocukların dönüşü adil ve kalıcı bir barışın ayrılmaz bir parçası ve güvenin temel bir unsuru, niyetlerin samimiyetinin ilk testidir. Bir cevap bekliyoruz. Top Rusya’nın sahasında. Gerçek iyi niyet söz değil, eylemdir. Şimdi ise bunu kanıtlamanın zamanı.”