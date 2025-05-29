İsrail Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim kuracak

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria’da 22 yeni yerleşim yerinin kurulmasını onayladı.

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Karara öncülük eden İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bir sonraki adımın Batı Şeria’nın ‘ilhakı’ olacağını söyledi.

Batı Şeria, şu an Filistin kontrolünde. Filistin sadece bazı devletlerce tanındığı için bölgenin meşru aidiyeti de kimi devletler için belirsiz. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı bölgeyi İsrail işgalinde kabul ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni yerleşimlerin Ürdün sınırını güvenceye alacağını savunarak “Bir nesilde bir kez atılacak adım” dedi.

Paylaşılan haritalarda yeni yerleşimlerin Batı Şeria geneline yayıldığı görüldü. İlk etapta doğu kesiminde dört yeni alanın kurulacağı duyuruldu.

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İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now’un verilerine göre bu yılın ilk üç ayında onaylanan yasadışı konut sayısı (10 bin 503), 2024 toplamını (9 bin 971) geçti.

Batı Şeria’da 451 bin, Doğu Kudüs’teyse yaklaşık 230 bin İsrailli yerleşimci, Filistin topraklarını gasbederek yaşamını sürdürüyor.