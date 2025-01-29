İspanya'da ilk: Bir başsavcı mahkemede ifade verdi

İspanya’da Başsavcı Alvaro Garcia Ortiz, siyasi bağlantılı bir davaya ait belgeleri basına sızdırdığı iddiasıyla sanık sıfatıyla mahkemede ifade verdi.

Alvaro Garcia Ortiz. Fotoğraf: Rtve

Ağustos 2022’den bu yana Devlet Başsavcısı olarak görev yapan 57 yaşındaki Ortiz, ülke demokrasi tarihinde sanık sıfatıyla mahkemede ifade veren ilk başsavcı oldu.

Ortiz, Madrid özerk yönetim hükümeti başkanı ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi’nden (PP) Isabel Diaz Ayuso’nun erkek arkadaşı Alberto Gonzalez Amador hakkında açılan vergi kaçırma davasındaki bazı belgeleri sızdırdığı iddiasıyla soruşturuluyor.

Soruşturmada başsavcı Madrid’deki Yüksek Mahkeme hakimi Angel Hurtado’ya ifade verdi.

İspanya basınının mahkeme kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Ortiz, bir buçuk saatlik ifadesinde suçlamaları ‘tamamen yalanladı’.

Haberlere göre Ortiz, Amador hakkındaki davayla bağlantılı hiçbir belgeyi elektronik posta yoluyla kimseye göndermediğini söylemiş. Son yıllarda altı kez cep telefonu değiştirerek gerek güvenlik gerekse hassas bilgilerin bulunmasından kaynaklanan yasal zorunluluktan dolayı telefonundaki içeriklerin tamamınıysa silmiş.

Madrid özerk hükümet başkanı Ayuso’nun erkek arkadaşı Amador hakkındaki vergi kaçırma davası, İspanya iç siyasetinde iktidardaki azınlık sol koalisyon hükümetiyle ana muhalefette sağ görüşlü PP arasında sıkça tartışma konusu.