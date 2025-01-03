Kendini başsavcı olarak tanıtan iki dolandırıcı tutuklandı

Mardin’de kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Mardin Başsavcısı Mustafa Akbulut, yazılı açıklamasında, 18 Aralık 2024’te sahte kimlikle kendilerini ‘Başsavcı Mustafa Akbulut’ olarak tanıtan kişilerin, Suriye uyruklu müştekiyi ‘terör örgütleri tarafından kimliğinin ele geçirildiği’ yalanıyla dolandırdıklarını söyledi.

Akbulut, şu açıklamayı yaptı:

“Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler yakalanmış, iki şüpheli hakkında tutuklama, bir şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verilmiştir. Herhangi bir kamu kurumunun veya yöneticisinin adı kullanılarak ya da kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlarımızdan para, altın, herhangi bir maddi menfaat veya banka kartı bilgileri isteyen dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekiyor.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında 112, 155, 156 numaralı ihbar hatlarına durumun derhal bildirilmesi, en yakın polis veya jandarma birimine veya başsavcılığa müracaat edilerek suç duyurusunda bulunulması büyük önem arz etmektedir.”