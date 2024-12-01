Dolandırıcılar sosyal medyada finans gazetecilerini taklit ediyor

Sosyal medyada finans gazetecisi görünümüyle hareket eden hesaplar, yatırımcıları tehdit ediyor.

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Türk internet‘in haberine göre finans alanında etkin gazetecilerin sosyal medya hesaplarını taklit eden siber suçlular, yatırımcıların güvenini kazanmaya çalışarak sahte yatırım fırsatları, bağış kampanyaları ya da finansal danışmanlık vaatleriyle kişi ve kurumları zararlara uğratabiliyor.

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, finans dolandırıcılıklarına karşı yatırımcılara yönelik koruma yöntemlerini şöyle sıralıyor:

1. Hesabın gerçekliğini kontrol edin. Takip ettiğiniz hesapların doğrulanmış (mavi tik) olup olmadığını kontrol edin. Doğrulanmamış hesaplar, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı için bu tarz hesaplardan gelen mesajlara ve bağlantılara karşı dikkatli olun. Ayrıca hesap kullanıcı adının ve içeriğinin gerçek gazeteci veya kurumla uyumlu olup olmadığını da kontrol edin.

2. Bağlantılar her zaman güvenli değildir. Sosyal medya mesajlarında veya gönderilerde paylaşılan bağlantılara tıklamadan önce URL’yi (adres satırında yazanlar) dikkatlice inceleyin. Kötü niyetli saldırganlar, resmi web sitelerine benzeyen ancak zararlı yazılımlar içeren bağlantılar oluşturabilir. Bu nedenle, URL’de yazım hataları veya tuhaf ekler olup olmadığını kontrol edin.

3. Gelen yatırım tekliflerini araştırın. Sosyal medyada karşınıza çıkan yatırım fırsatlarını mutlaka detaylı bir şekilde araştırın. Teklif sunan kişi veya kurum hakkında bağımsız kaynaklardan bilgi edinin. Özellikle kullanıcıların hızlı karar vermesi için baskı unsurlarına karşı dikkatli olun. Bununla birlikte, teklifi yapan kişi veya kurumun geçmişini ve güvenilirliğini araştırın.

4. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Kimlik bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı bilgileri ya da şifreler gibi kişisel ve hassas bilgilerinizi asla sosyal medya üzerinden paylaşmayın. Hiçbir güvenilir kurumun, bu bilgileri sosyal medya aracılığıyla talep etmediğini unutmayın.

5. Şüpheli faaliyetleri bildirin. Şüpheli gördüğünüz sahte hesapları sosyal medya platformuna bildirerek diğer kullanıcıların da dolandırıcılığa maruz kalmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca, eğer bu hesapların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını düşünüyorsanız, durumu yasal mercilere iletmekten çekinmeyin.

6. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Kendi sosyal medya hesaplarınızı güvence altına almak için mutlaka iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirin. Bu sayede, hesabınıza sizden başka birinin erişmesi çok daha zor hale gelecektir. Ayrıca düzenli olarak güçlü ve tahmin edilmesi zor şifrelerle, kullanıcı giriş bilgilerinizi güncelleyin.

7. Gerçekçi olmayan vaatlere şüpheyle yaklaşın. Çok yüksek getiriler veya risk içermeyen yatırım vaatleri gerçek olamayacak kadar iyiyse, dolandırıcılık olasılığını göz önünde bulundurun.

8. Güvenilir kaynaklardan bilgi alın. Yatırım kararlarınızı sosyal medya platformlarından veya bireylerden gelen mesajlara dayanarak almayın. Bunun yerine, yalnızca bankalar, resmi finans kurumları ya da güvenilir yatırım danışmanları gibi otoritelerden gelen bilgilere güvenin. Ayrıca şüpheli gördüğünüz herhangi bir durumu uzman kişilere danışın.