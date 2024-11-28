Emniyet'ten 'dolandırıcılık mail'i uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın adıyla gönderdiği maillere karşı vatandaşları uyardı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı kişilerce, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın adı kullanılarak Demirtaş’a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin belirlendiğini duyurdu.

Emniyet’in açıklaması şu şekilde:

“Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir.”