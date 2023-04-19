İsmail Saymaz: ‘Göçebilir’ denen hastane için önlem alınmadı

11 yıl önce “Göçebilir” denilen hastane için önlem alınmadı, depremde 76 kişi can verdi. A blokta iki kardeş ve hemşirelerin de olduğu toplam 76 insan hayatını kaybetti.

İskenderun Devlet Hastanesi’nin depremde göçmesi ‘kader planı’ mıydı? Ya da AK Parti’nin Hatay Dörtyol’daki milletvekili aday tanıtım toplantısında kürsüye çıkarılan Ergüder Aksoy adlı bağnazın söylediği gibi “Allah’ın rahmeti” mi? Bugün elime ulaşan rapor gösteriyor ki, ‘A’ bloğun bir depremde yıkılacağı 11 yıldır biliniyordu.

İnşaat mühendisi Levent Çeliktürk’ün hazırladığı raporda, 2007 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılan Binalar Hakkında Yönetmelik ölçü alınarak, şu tespitler sıralanıyor: “Binada kullanılan betonun basınç dayanımı yetersizliği, donatıların yetersizliği, maruz kaldıkları korozyon, taşıyıcı sistemin yetersizliği sonucu bina performans düzeyi göçme durumu çıkmıştır. Bina maruz kalacağı olası deprem anında göçme durumundadır. Hasarların çoğu performans değerlendirilmesinde görülebileceği üzere kesme ve eğilmeden kaynaklanmaktadır. Güçlendirilecek taşıyıcı eleman sayıları ve yüzdelerine bakılırsa yaklaşık yüzde 70- yüzde 90 arasında taşıyıcı elemanın güçlendirilmesi gerekmektedir.”

İsmail Saymaz’ın yazısı