Diken

Yaramazlara biraz batar!

İskenderun Hastanesi’ndeki yıkımın görüntüleri

Hatay’da bulunan İskenderun Devlet Hastanesi’nin yıkılan bölümünde devam eden arama kurtarma çalışmaları görüntülendi.

Fotoğraf: AA

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 9:35 itibariyle ölü sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 5 bin 775. Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor.


Depremlerde yıkılan binalar arasında Antakya ve İskenderun hastaneleri, Hatay’daki Akademik Hastane, ağır hasar alan binalar arasında Adıyaman Gölbaşı Hastanesi de bulunuyor.

2’nci gün | Depremlerde 3 bin 381 can kaybı

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