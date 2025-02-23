Islah çalışmasında derede mahsur kalmışlardı: 316 kaplumbağa doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’da ıslah çalışmasında mahsur kaldıkları dereden kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.
Eyyübiye ilçesindeki Karakoyun Deresi’nin Sancaktar Mahallesi’nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler dün suyu kesilen dere yatağında çok sayıda kaplumbağa bulmuştu.
Mahsur kaldıkları dereden kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.
Veteriner hekim tarafından kontrol edilen kaplumbağalar, Atatürk Barajı Göleti kıyısına bırakıldı.