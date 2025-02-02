Islah çalışmasında derede mahsur kalan 500 kaplumbağa kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmasında suyu kesilen derede mahsur kalarak kurtarılan yaklaşık 500 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.
Karakoyun Deresi’nin Sancaktar Mahallesi’nden geçen kısmında ıslah çalışmalarında suyu kesilen dere yatağında 500 kaplumbağa mahsur kaldı.
Çamurdan kurtarılan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.
Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kaplumbağalar, ekipler tarafından Atatürk Barajı Göleti’ne bırakıldı.
Karakoyun Deresi’nin Sancaktar Mahallesi’nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, dün suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı bulmuştu.