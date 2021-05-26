Nesli tükendi sanılan dev kaplumbağa yaşıyor!

Genetik testlerin sonucu: Galapagos Adaları’nda 2019’da rastlanan dişi kaplumbağa, nesli tükendiği düşünülen Fernandina dev kaplumbağasıymış.

Fotoğraf: www.galapagos.org

2019’da ABD’li bilim insanlarının Fernandina adasında rastladığı dişi kaplumbağadan alınan örnekler, ölen bir erkek kaplumbağanınkiyle karşılaştırıldı. Dişinin, Latince adı ‘Chelonoidis phantasticus’ olan, en son 1906’da görülen türün mensubu olduğu tespit edildi. Karşılaştırma ABD’deki Yale Üniverstisi’nde yapıldı. Böylece en son 115 yıl önce görülen türün yok olmadığı anlaşıldı.

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Haber, Galapagos adalarının bağlı olduğu Ekvador’da sevinçle karşılandı. Çevre Bakanı Gustavo Manrique, Twitter’da, “100 yılı aşkın süre önce yok olduğu düşünülüyordu. Demek hala umut var” yazdı.

100 yaşından büyük olduğu tahmin edilen dişi kaplumbağa Galapagos Adaları’ndan Santa Cruz’daki bir merkezde yaşıyor.

Galapagos Ulusal Parkı’nın müdürü Danny Rueda, türe mensup başka kaplumbağalar olup olmadığını belirlemek için Fernandina Adası’nda araştırma gezilerinin düzenleneceğin söyledi.