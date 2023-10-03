İş yeri kiralarında tavan zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayının enflasyon verilerini açıkladı. İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 55,30.

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TÜİK’e göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 61,53. Aylık artışsa yüzde yüzde 4,75.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belirlendi. Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’in haberine göre iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 55,30.

Oran ocakta 72,45 ile zirveyi görürken, şubatta 71,83’e, mart ayında 70,20’ye, nisanda 67,20, mayısta 63,72, haziranda 59,95’e, temmuzda 57,45’e düşmüştü.

Konutta yüzde 25 sınırı devam edecek

Konut kiralarındaysa 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.