İran’da ‘casusluk’tan tutuklu İsviçreli cezaevinde ‘intihar etti’

İran’da bir İsviçrelinin hapishanede ‘intihar ettiği’ bildirildi.

Fotoğraf: Tehran Times

Euronews‘ün haberine göre söz konusu tutuklu John Bachet’ti.

Semnan eyaleti başyargıcı X’teki paylaşımında Bachet’in adını anmadan şöyle yazdı:

“Bu İsviçre vatandaşı güvenlik kurumları tarafından casusluktan tutuklanmıştı. Bunun belgeleri de var ve davası soruşturuluyordu.

Semnan hapishanesindeki başka bir mahkumla birlikte bir koğuşta tutuluyordu ve koğuş arkadaşından kendisine hapishane büfesinden yiyecek getirmesini istedi.

Mahkum koğuşta yalnız kaldığı süreden yararlanarak intihar etti.”

Hapishane yetkililerinin mahkumu kurtarmak için devreye girdiğini, ancak çabalarının işe yaramadığını öne süren İranlı yargıç “Bu kişinin nerede olduğuna dair tüm kanıt ve belgeler kontrol edildi. Belgelere göre bu intihardır” diye yazdı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Eltschinger, Euronews’e gönderdiği e-postayla ölümü doğruladı.

“Tahran’daki İsviçre büyükelçiliği İran hapishanesindeki ölümün koşullarını açıklığa kavuşturmak için yerel yetkililerle temas halinde” diyen Eltschinger, Bachet’in yakınlarına yardım edeceklerini söyledi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı (FDFA) İletişim Başkanı Nicolas Bideau’ysa X’ten “İranlı yetkililer, bir İsviçre vatandaşının hapishanede öldüğünü FDFA’ya bildirdi. Ölümün koşullarını açıklığa kavuşturmak için yetkililerle temas halindeyiz” diye yazdı.

Batı ülkeleri, İran’ı vatandaşlarını ‘casusluk’ iddiasıyla kanunsuzca tutuklamak ve müzakerelerde baskı aracı olarak kullanmakla suçluyor.