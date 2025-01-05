İran’da estetik operasyon yaş sınırı 14’e düştü

İran’da estetik operasyon yaş sınırı kız çocuklarında 14’e, oğlan çocuklarındaysa 16’ya düştü.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan İran Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Rezmpa şunları söyledi:

“Bilimsel açıdan bu yaş düşmüştür ve kızlar 14 yaşından itibaren, erkeklerse 16 yaşından sonra ameliyat için uygun koşullara sahiptir.”

Daha önce yaş sınırının 18 olduğunu hatırlatan Rezmpa, yaşın yanı sıra büyüme, fiziksel ve psikolojik gelişimle ruhsal ve kişisel olgunluğun da bu konuda etkili olduğunu savundu.

Estetik ameliyatlarda gözle görülür bir artış olduğunu vurgulayan Rezmpa, ülkede yapılan estetik ameliyat sayısına ilişkinse bilgi vermedi.

İran’da estetik ameliyatlarda yaşanan bu artışın arkasında akran zorbalığı, medya ve kültürel etkilerin yattığı değerlendiriliyor.