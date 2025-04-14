İPA: İstanbul'da iki kişiden birinin gündemi İmamoğlu'nun tutuklanması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre geçen ay kentteki ev içi gündemin ilk sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması vardı.

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İPA’nın İstanbul Barometresi, İstanbul halkının ev içi gündemini, duygudurum seviyelerini, ekonomik tercihlerini ve iş memnuniyetlerini araştırıyor.

İstanbul Barometresi Mart 2025 Raporu, 1-7 Nisan arasında 762 İstanbul sakiniyle hazırlandı.

Katılımcıların yüzde 52,9’u evlerinde en çok İmamoğlu’nun tutuklanmasının, yüzde 24,5’iyse ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti. Üçüncü sırada yüzde 5,3’le Ramazan Bayramı yer aldı.

Martta Türkiye’nin gündeminin ne olduğuna dair cevaplardaysa yüzde 72,6’yla yine ilk sırada İmamoğlu’nun tutuklanması yer aldı. Bunu yüzde 11’le Uludağ’da çıkan otel yangını ve yüzde 4,3’le Ramazan Bayramı takip etti.

Katılımcıların yüzde 89,4’ü geçen ay İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasını İstanbul’un en önemli gündemi olarak gördüğünü belirtti. İkinci sırada yüzde 3,1’le İstanbul’da Nevruz kutlamaları, üçüncü sıradaysa yüzde 2,4’le ekonomik sorunlar yer aldı.

Yüzde 46,9 yeterli gıdaya ulaşacağından endişe etti

Ekonomik durumun ne yönde değişeceğine dair sorularaysa katılımcıların yüzde 27,2’si Türkiye ekonomisinin, yüzde 29,3’üyse kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye ekonomisinin değişmeyeceğini düşünenlerin orası yüzde 30,6 ve kötüleşeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 42,3 olarak belirlendi.

Yüzde 32, kendi ekonomilerinin kötüye gideceği öngörüsünde bulundu.

“Geçtiğimiz ay yeterli gıdaya ulaşamayacağınızdan hiç endişe ettiniz mi?” sorusuna yüzde 46,9, “Evet” yanıtını verdi.

Maaşlı çalışanların yüzde 70’i işten çıkarılmaktan korkmuyor

İş memnuniyetine dair sorularda İstanbulluların yüzde 74,5’i çalıştığı işten memnun olduğunu söyledi.

Yüzde 14,2 kısmen memnun olduğunu, yüzde 11,3’ü memnun olmadığını belirtti.

Kendi işinde çalışan katılımcıların yüzde 29,7’si işini kaybetmekten korktuğunu, yüzde 3,1’i kısmen korktuğunu, yüzde 67,2’siyse korkmadığını ifade etti.

Maaşlı çalışanların yüzde 17’si işten çıkarılmaktan korktuğu, yüzde 12,6’sının kısmen korktuğu ve yüzde 70,4’ününse korkmadığı belirlendi.