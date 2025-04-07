İPA: İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 87 bin 485 liraya yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) raporuna göre kentte dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87 bin 485 liraya yükseldi.

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İPA’nın ‘İstanbul’da Yaşamanın Maliyeti Mart 2025’ araştırmasının sonuçları açıklandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2,38 (2 bin 32 lira) arttı. 2024 Mart’a göreyse yüzde 51,95 arttı.

Bebek bezi fiyatları bir yılda yüzde 55,88 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyonu yüzde 38,10 olarak açıklamıştı. Sepetteki yedi ürün açıklanan enflasyondan daha fazla arttı.

Bir yılda traş malzemeleri yüzde 83,25, bebek bezi fiyatları yüzde 55,88, ayçiçek yağı fiyatıysa yüzde 58,13 arttı.

Sepetteki ürünlerin yıllık ve aylık fiyat değişimi şöyle: