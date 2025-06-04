Interpol'ün uyuşturucu suçundan aradığı kişi Fethiye'de yakalandı

Interpol tarafından aranan kişi, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Emniyetin açıklaması şöyle:

“Almanya’nın talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından hakkında uluslararası düzeyde uyuşturucu suçundan arama ve yakalama kararı bulunan bir şahıs, Fethiye ilçesinde yakalanmıştır. Şüphelinin üzerine yapılan aramada başkasının adına düzenlenmiş sahte Almanya kimliği ve ehliyet ele geçirilmiştir.”

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, il göç idaresi müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi.