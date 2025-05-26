Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Suriyeli Konya'da yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Suriyeli hükümlü Konya’da yakalandı.

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Polis, hsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi’nde bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolünde kişinin Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlendi.

Sorgulamada E.H.’nin ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam 11 yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Suriyelinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve ‘gönüllü geri dönüş’ kaydının da bulunduğu tespit edildi. H.E. cezaevine gönderildi.