Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suçlu Bodrum'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından ‘ateşli silah ve patlayıcı bulundurma’ ve ‘cinayet’ suçlarından kırmızı bültenle aranan Michael Lindström’ün, Fas’tan uçakla İstanbul’a oradan da Milas-Bodrum Havalimanı’na gittiğini tespit etti.

Başsavcılık ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tilkicik Koyu’nda düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Lindström’ün kaldığı adreste yapılan aramada, iki tabanca şarjörü, 10 mermi, dokuz bıçak, bir muşta, iki havalı tüfeğe el kondu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Michael Lindström’e yardım eden Türk asıllı İsveç vatandaşı S.M.B. de yakalandı.

S.M.B. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.