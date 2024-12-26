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Yaramazlara biraz batar!

Interpol'ün aradığı IŞİD'li Başakşehir'de yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından aranan IŞİD şüphelisi B.E, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Fotoğraf:AA

Interpol, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 16 Aralık’ta bir yazı gönderdi. Söz konusu yazıda Çeçenistan Polis Teşkilatı’nın verdiği bilgiye göre şüphelinin beraberindekilerle silahlı şekilde bir eve girdiği 400 bin rubleyle bazı eşyaları çaldığı belirtildi.


IŞİD’e katıldığı ve Türkiye’de olabileceği aktarılan şüphelinin aynı zamanda bir casusluk şebekesinin üyesi olabileceği de ileri sürüldü.

İstanbul başsavcılığı şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E, Başakşehir’de düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

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