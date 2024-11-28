Interpol'ün 'fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı'ndan aradığı şüpheli Fethiye'de yakalandı

Interpol’ün ‘fuhuş amaçlı insan ticareti’ suçundan kırmızı bültenle aradığı Özbekistan uyruklu kişi, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
Muğla polisi, Interpol tarafından ‘fuhuş amaçlı insan ticareti’ suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye ilçesinde olduğunu belirledi.
Şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Türkiye’ye giriş yasaklı kişilerden olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.