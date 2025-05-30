11 ülkenin Interpol bülteniyle aradığı 23 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ülkenin Interpol bültenleriyle aradığı 23 kişinin altı ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandığını duyurdu.
Bakanın açıklamasına göre Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa’da operasyon düzenlendi.
Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan’ın Interpol kırmızı bülten, mavi bülten ve difüzyon mesajıyla aradığı toplam yirmi üç kişi yakalandı.
Kırmızı bültenle on üç kişi, mavi bültenle bir kişi, difüzyon mesajıyla dokuz kişi aranıyordu.
Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandıkları belirlendi.
İl göç idaresi müdürlüklerine teslim edilen şüphelilerin sınırdışı işlemlerine başlandı.
6 İlde düzenlediğimiz operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2025
🟥 Kırmızı Bülten(13 kişi)
🟦 Mavi Bülten(1 kişi) ve
❌ Difüzyon Mesajı (9 kişi) (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık❗… pic.twitter.com/JSVa7d8jOg