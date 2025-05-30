11 ülkenin Interpol bülteniyle aradığı 23 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ülkenin Interpol bültenleriyle aradığı 23 kişinin altı ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: @AliYerlikaya / X

Bakanın açıklamasına göre Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa’da operasyon düzenlendi.

Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan’ın Interpol kırmızı bülten, mavi bülten ve difüzyon mesajıyla aradığı toplam yirmi üç kişi yakalandı.

Kırmızı bültenle on üç kişi, mavi bültenle bir kişi, difüzyon mesajıyla dokuz kişi aranıyordu.

Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandıkları belirlendi.

İl göç idaresi müdürlüklerine teslim edilen şüphelilerin sınırdışı işlemlerine başlandı.