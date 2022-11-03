Instagram’da NFT devri başlıyor: Refik Anadol da test edecekler arasında

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yakın gelecekte dijital içerik oluşturucularının NFT (değiştirilemez token) basmasına ve satmasına izin vereceğini duyurdu.

Görsel: Meta

Instagramın üst şirketi Meta, birçok geleneksel NFT pazaryerinde olduğu gibi, Instagram’da NFT’leri basmayı ve satmayı test ettiğini ve “ABD’deki küçük bir içerik oluşturucu grubunun” özelliğe erken erişim sağladığını duyurdu.

Şirket ayrıca, yakın zamanda 100’den fazla ülkedeki kullanıcılara sunduğu Instagram’ın NFT vitrin özelliğini de genişletiyor. Duyuru, içerik oluşturucuların platformda para kazanmalarının birkaç yeni yolunu sunuyor.

NFT oluşturmak, görüntülemek ve satmak mümkün olacak

Görüntü odaklı paylaşım uygulaması güncellemeyle, içerik oluşturucuların ‘kendi dijital koleksiyonlarını yapmalarına’ ve bunları ‘hem Instagram’da hem de Instagram dışında satmalarına’ olanak tanıyacak ve onlara NFT’ler oluşturmak, görüntülemek ve satmak için ‘uçtan uca şifreleme’ aracı sağlayacak.

Görsel: Meta

Başka bir yerden satın aldığınız NFT’leri görüntülemek söz konusu olduğunda, şirket artık özelliğin zaten desteklediği Ethereum, Polygon ve Flow blok zincirlerine ek olarak Solana blok zincirinden olanları da görüntüleyebileceğinizi söylüyor.

Dijital sanatçı Refik Anadol da özelliği test edecekler arasında

Güncelleme başlangıçta Amber Vittoria, Refik Anadol, Jason Seife, Dave Krugman dahil olmak üzere küçük bir içerik oluşturucu grubu arasında test edilecek.

Meta Instagram'ın yakında, #NFT oluşturma ve alım-satım araçlarına sahip olacağını duyurdu.



Bu özellik kapsamında ilk turda bazı sanatçılar ile çalışılacak. Sanatçılar arasında @refikanadol'da yer aldı. 🎉



Ayrıca platforma #Polygon ve #Solana ağı desteği de getirildi. pic.twitter.com/KLIeIyaDu3 — NFT Bülteni (@nftbulteni) November 2, 2022

İçerik oluşturucuların para kazanmaları için yeni yollar ekleniyor

Tüm bunlar, Meta’nın içerik oluşturucuların platformlarında para kazanmaları için yeni yollar eklemesiyle paralel ilerliyor. Pazartesi günü, sanal para bahşiş sistemi gibi belirli araçlara ve para kazanma seçeneklerine erişmenizi sağlayan profesyonel modun genişlettiği duyuruldu. NFT oluşturma araçları gibi, bu da şimdilik birkaç ABD merkezli içerik oluşturucu ile test ediliyor.

Instagram başkanı Adam Mosseri’nin geçen yıl dediğine göre, Meta artık Instagram’ı bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak görmüyor, onu bir eğlence uygulaması olarak görüyor.