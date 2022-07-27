Damien Hirst binlerce eserini yakacak: Deneysel NFT projesi

Britanyalı sanatçı Damien Hirst (57), sanatı ‘para birimi’ olarak değerlendiren bir proje kapsamında binlerce eserini yakacak.

Fotoğraf: Damien Hirst and Science Ltd.

2020 yılı istatistiklerine göre 315 milyon sterlinle ülkenin en zengin sanatçılarından biri olan Hirst, 2016’da puantiye motifli 10 bin eser yaptı. Hepsinin NFT’si oluşturuldu. Bu eserler tanesi 2 bin dolara satıldı. NFT’leri satın alanlara iki seçenek sunuldu. Satın aldıkları eserin ya NFT’sini ya da aslını ellerinde tutacaklar. İkisine birden sahip olamayacaklar. Bu nedenle dikkatli karar vermeleri istendi.

Projede karar verme aşamasına gelindi. 10 bin eseri satın alanların NFT veya eserin orijinali arasında seçim yapması için süre bugün yerel saatle saat 15:00’te bitiyor. Ancak alıcılar 24 saat önce seçimini yaptı. 4 bin 180 kişi NFT’sini eserin aslıyla değiştirmeye karar verdi. 5 bin 820 kişiyse NFT’lerini saklamaya karar verdi.

Hirst’ün altı yıl önce başlattığı ‘The Currency’ (para birimi) adlı deneysel NFT projesinin son aşamasında eserin aslını seçmeyen yani NFT’yi elinde tutmayı tercih edenlerin eserleri yakılacak. Başkent Londra’daki galerisinde 9 Eylül’den itibaren her gün belirli sayıda tablo ateşe verilecek. Newport Street Galeri’de eserlerin yakılması kamuoyu tarafından izlenebilecek.

Fotoğraf: biz.crast.net

The Art Newspaper’a konuşan Hirst, bunun şimdiye kadarki en heyecan verici projesi olduğunu söyledi ve ekledi: ”Proje, sanat ve para biriminin sınırlarını yokluyor. Sanatın değişim gösterip para birimi haline dönüşmesini ve para biriminin sanata dönüşmesini. Hükümetlerin banknot ve demir paralarda sanatı kullanması tesadüf değil. Bunu paraya inanmamız için yapıyorlar. Sanat olmadan hiçbir şeye inanmak kolay değil.”

NFT nedir?

Kripto para dünyasının bir parçası NFT (Non-Fungible Token), son günlerde milyon dolarlık satışlarla gündeme geldi. Sanat pazarında da NFT satışları arttı. ‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir. NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor.

Ürününüzü, bir ‘pazaryeri’ aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor. Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT’nin Türkçe karşılığının ‘Nitelikli Fikri Tapu’ olarak belirlendiğini açıkladı.