İmamoğlu’nun ‘görüntülendiği’ balıkçı: 20 yıllık müşteriydi, olaydan sonra gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki yoğun kar yağışı sırasında gittiği ve eleştire neden olan fotoğrafının servis edildiği balıkçıya bir daha gitmemiş.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu’nun, 24 Ocak’ta İstanbul’a yoğun şekilde kar yağdığı saatlerde, bir balık restoranında Britanya büyükelçisiyle yemek yerken fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraf nedeniyle eleştirilen İmamoğlu yemeğin 25 gün önceden planlandığını açıklamıştı. Daha sonra İmamoğlu’nun mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyada yayılmıştı. İmamoğlu’nun avukatları İstanbul başsavcılığına ‘MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle’ ilgili soruşturma açılması için şikayet dilekçesi sunmuştu.

İndependent Türkçe’den Lale Elmacıoğlu’nun haberine göre Sarıyer ilçesindeki Balıkçı Kahraman isimli restoranın sahibi Kahraman Altun, İmamoğlu’nun fotoğraf krizinden sonra bir daha restoranına gelmediğini söyledi.

‘Yine geleceğini düşünüyoruz’

Çekilen fotoğrafla ilgilerinin bulunmadığını söyleyen Altun şöyle konuştu: “Bir müşteri çekip servis etmiş. Bize her yerden, her kesimden misafir gelir. Kimseyi de ayırt etmeyiz. Siyasete karışmayı, bu olaylarla anılmayı hiç istemiyoruz. İmamoğlu o olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimizdir, çok eskiden beri gelir. Yine geleceğini düşünüyoruz.”