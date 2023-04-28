İmamoğlu’ndan isale hattına zarar veren TEİAŞ’a tepki: Olay yargıya intikal etmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) Eyüpsultan’da isale hattına zarar verip sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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Bugün Silahtarağa Tüneli yanında yürütülen TEİAŞ’ın yürüttüğü altyapı çalışması sırasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) isale hattı zarar görmüştü.

İsale hattından tramvay yoluna dolan su nedeniyle tramvay seferleri aksamıştı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa şunları demişti: “Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firmasınca 600’lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır.”

İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün İstanbul’da TEİAŞ elektrik altyapı çalışması yaparken, yeri İSKİ tarafından gösterildiği halde ana su hattını patlatıyor ve birçok mahallemizi susuz bırakıyor. Malum siyasi akıllar da hemen İBB’yi kötülemenin peşine düşüyorlar. Boruyu patlatan TEİAŞ ne bir açıklama yapıyor ne de İstanbullulardan özür diliyor. Soru işaretleriyle dolu olay yargıya intikal etmiştir.”