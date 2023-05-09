İmamoğlu’ndan gençlere ‘İnce’ göndermeli çağrı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce’ye göndermede bulunarak ”Bu iş dansla müzikle olmaz, devlet aklıyla olur” dedi.

Fotoğraflar: İBB/İnce (Twitter)

İnce’nin ilk olarak seçim otobüsündeyken çalan bir şarkıya eşlik ederken yaptığı dans taraftarlarınca beğenilmişti. Parti binası önünde toplanan bir grup genç İnce’nin dansını yapmıştı. TikTok’ta yayılan dansı İnce zaman zaman mitinglerinde de yapıyor.

İlk defa oy kullanacak gençlerin bir kısmından destek bulduğu gözlenen İnce’nin oyuysa anketlere göre rakipleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan’ın çok gerisinde. İnce oyları bölerek seçimin ikinci tura taşınmasına neden olmakla suçlanıyor. Millet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için çağrılar geliyor.

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‘Gençler oyunuzu bölmeyin’

Bolu’daki millet buluşmasında konuşan İmamoğlu, İnce’nin dansına göndermede bulunarak ”Sevgili gençler oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz, devlet aklıyla olur” dedi.

İmamoğlu şunları söyledi: ”Tarihi bir seçime gidiyoruz. İstanbul’da belediyenin, öğrencilerine vereceği bir tane yatağı yoktu. Bu eylül ayında 5 bin yataklı yurt kapasitesine kavuştuk. Kime veriyorlardı bu kaynakları? Ona buna şuna. Buradaki yurt ve barınma sorununu da biz çözeceğiz. Milletin çocukları yatağı ve bursu yok diye okula gitmeme kararı vermeye başladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu dönemi tersine çevirmek zorundayız.”