İmamoğlu'ndan Beykoz tepkisi: Kişisel hırs ve öfkenin yansıması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi: “İfadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 21 kişi, bu sabah ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçu kapsamında yürütülen bir soruşturmadan gözaltına alındı.
İmamoğlu’nun X’teki paylaşımı şöyle:
“Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok.”