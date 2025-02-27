İmamoğlu'ndan Beykoz tepkisi: Kişisel hırs ve öfkenin yansıması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi: “İfadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 21 kişi, bu sabah ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçu kapsamında yürütülen bir soruşturmadan gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun X’teki paylaşımı şöyle:

“Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok.”